İzmir'de DEM'in düzenlediği Nevruz mitingi sonrasında 7 kişi gözaltına alındı

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı'nda DEM Partisi İl Başkanlığı'nca "Nevruz Mitingi" konulu açık hava toplantısı düzenlendiği belirtildi.
Nevruz mitingi öncesi ve sonrası gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Açık hava toplantısı sonrası dağılımlar esnasında Konak ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda kanunsuz slogan atan, A.K, S.S, R.A, A.I, V.İ, M.F.D.S. ve R.Ç. hakkında 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan gözaltı işlemi uygulanmıştır."