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İzmir'de denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kalp masajıyla hayata döndürüldü

07.08.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun bakımda tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki gencin duran kalbi, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden çalıştı.

Yeni Foça Mahallesi'nde bulunan Yıldız Burnu sahilinde denize giren E.K, bir süre sonra suda kayboldu.

Durumun fark edilmesi üzerine vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan E.K'ye olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekibi müdahale etti.

Sağlık ekibi, kalbi durduğu belirlenen gence kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.

Kalbi yeniden çalışan E.K, Foça Devlet Hastanesine ardından Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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