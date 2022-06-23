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İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

23.06.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde denizden çıkarılan erkek cesedi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Konak İskelesi yakınlarında denizde ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise haber verdi.

Deniz Polisi ekiplerince sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan, 50 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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