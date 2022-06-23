İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde denizden çıkarılan erkek cesedi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Konak İskelesi yakınlarında denizde ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise haber verdi.

Deniz Polisi ekiplerince sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan, 50 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz