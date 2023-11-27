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İzmir'de denizin taşması sonucu su basan iş yerlerinde tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor

27.11.2023 14:11 | Son Güncelleme:
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İzmir'de denizin taşması sonucu su basan ev ve iş yerlerinde suyun tahliyesi ile temizlik çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de denizin taşması sonucu su basan iş yerlerinde tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor

Önceki gece sağanakla beraber yükselen deniz suyunun bastığı bölgelerde su tahliyesi çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Kordanboyu'nda az sayıda ev ve iş yerinde su tahliyesi işlemi devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kordonboyu'nda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bina altlarında bulunan ve su basan otoparklarda, suların çekilmesinin ardından araçlar çıkarılıyor.

Alsancak Mahallesi'nde bazı bölgelerde elektrik kesintisi devam ediyor.

"HAFTA SONUNA YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Kordonboyu'nda restoran işleten Aysun Çamlı, AA muhabirine, su baskını sırasında işletmesindeki su miktarının 1 metre yüksekliğe kadar çıktığını söyledi.

Deniz suyunun tüm sokağı kaplaması nedeniyle gece bir şey yapamadıklarını, dün gündüz saatlerinde belediye ekiplerinin tahliye çalışmalarını yaptığı sırada tekrar denizin taşmasıyla ikinci bir su baskını yaşadıklarını kaydeden Çamlı, "Kordon'da yaklaşık 120 restoran var ve hepsi bizimle beraber aynı kaderi paylaşıyor. Sıkıntımız büyük. Zaten ekonomik problemimiz var. Elektrikler de kesik." dedi.

Restorandaki elektrikli eşyaların bozulduğunu, bahçedeki masa sandalyelerin su aldığını, mutfaktaki gıdaların ve eşyaların su içinde kaldığını ifade ederek Çamlı, "Tahliye az önce tamamlandı. Henüz temizlik aşamasına bile geçemedik. Çünkü suyun içerisine girip hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hafta sonuna yetişmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bir restoranda aşçıbaşı olarak çalışan Alkan Okulmuş ise çalıştığı işletmede parkelerin kalktığını, ürünlerin su içinde kaldığını ifade etti.

Temizliğin 1 hafta süreceğini düşündüğünü kaydeden Okulmuş, hasarın büyük olduğunu ifade etti.

EVİ SU BASINCA AİLESİNİ, YAKINLARINA YOLLADI

Enver Dündar Başar Sokak'taki bir apartmanın zemin katını da su bastı.

Apartman görevlisi Orhan Söğüt, iki hafta önce apartmanda çalışmaya başladığını ve apartman görevlisi dairesine yerleştiğini belirtti.

Evi su içinde kalınca ailesini yakınlarının yanına gönderdiğini aktaran Söğüt, şöyle konuştu:

"Dün su tahliyesi oldu ama deniz bir daha taşınca bu sefer hepten kaldı, bıraktık. Hiçbir şeyimiz kalmadı, her şeyimiz zarar gördü. Gelecek yardıma bakıyoruz. Başka yapacağımız bir şey yok. Çocuklar 'Korktuk, biz buraya gelmeyiz' diyorlar."

Öte yandan Güzelbahçe ilçesi sahilindeki bazı işletmeler de deniz suyunun yükselmesi ve sağanak nedeniyle zarar gördü.

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Anahtar Kelimeler:
deniz su tahliye

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