YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de depoda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

İzmir'de depoda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

22.08.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, depoda çıkan yangında 4'ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Onur Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanda içerisinde gıda ürünleri bulunan depoda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dumanın sardığı binadaki vatandaşları tahliye etti. Yangında dumandan hafif şekilde etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangında, deponun üst katındaki daire ile park halindeki kamyonet zarar gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep’te araç yayaya çarptı: 4 yaralıGaziantep’te araç yayaya çarptı: 4 yaralı
Muğla'da su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandıMuğla'da su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Edirne kaçak göçmen operasyonu: 111 göçmen yakalandıEdirne kaçak göçmen operasyonu: 111 göçmen yakalandı
Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir duman İtfaiye depo

İzmir Namaz Vakitleri 22 Ağustos Salı

İmsak
04:55
Sabah
06:25
Öğle
13:20
İkindi
17:03
Akşam
20:05
Yatsı
21:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Salı

Anit eczanesi
Bayrakli
Özen eczanesi
Kemalpasa
Alper eczanesi
Bergama
Nil sel eczanesi
Menemen
Kantarcioğlu eczanesi
Karabaglar
Elif öykü eczanesi
Konak
Nevin eczanesi
Buca
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.