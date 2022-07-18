İzmir'de dere kenarında bulunan yanmış cesetle ilgili davada istinaf kararını açıkladı

İZMİR (AA) - İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Bayındır ilçesindeki derenin kenarında yanmış cesedi bulunan Ali Merter Gergin'in öldürülmesine ilişkin davada sanıklardan İbrahim Çepiç'i müebbet ve 10 yıl, Mustafa Arabacı'yı da 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Dairede görülen duruşmaya tutuklu yargılanan Arabacı (32), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, diğer tutuklu sanık Çepiç (34) ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Arabacı, son savunmasında da Ali Merter'i (28) öldürmek gibi bir niyetlerinin olmadığını ileri sürdü.

Arabacı, "Kendisi dini nikahlı eşimi rahatsız ettiği için eşimle yüzleştirip işin doğrusunu öğrenmek istedim ancak eşimle ilgili bana iftira attı. Ali Merter'i ormana bıraktığımızda yaşıyordu. Onu dövüp oraya bıraktık. Bıraktığımız yerde ne şekilde ve neden öldüğünü bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanık İbrahim Çepiç de Ali Merter'i ormana bıraktıklarında yaşadığını öne sürerek, "Ancak Mustafa tarafından dövülmüştü. Biz Ali Merter'i bıraktıktan sonra bir daha ormana ve seraya gitmedim." dedi.

Sanık Mustafa Arabacı hakkında "kasten öldürme" suçundan tahrik indirimi uygulanarak verilen 18 yıl hapis cezası, hukuka uygun bulundu. Sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan verilen 8 yıl hapis cezası ise 7 yıl 6 aya indirildi.

Daire, yerel mahkemece 19 yıl hapis cezası verilen İbrahim Çepiç'i ise "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da 10 yıl hapse mahkum etti.

Yerel mahkemenin herhangi bir cezaya çarptırmadığı diğer iki sanığa ceza verilmesi yönündeki istinaf başvuruları ise reddedildi.

- Dava süreci

Bayındır ilçesinde Ali Merter Gergin'in cesedinin 13 Haziran 2019'da dere kenarında yakılmış halde bulunması sonrası gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirmek suretiyle öldürme" ile "suç delillerini yok etme ve gizleme" suçlarından dava açılmıştı. Yargılama sonunda Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Mustafa Arabacı'ya "kasten öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını ağır tahrik indirimiyle 18 yıla indirmişti. Sanığa "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da 8 yıl hapis cezası verilmişti.

Sanık İbrahim Çepiç ise "kasten öldürmeye yardım etme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davada yargılanan diğer iki sanık için ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmişti.

