İzmir'de devrildikten sonra alev alan vidanjör itfaiye ekiplerince sündürüldü

İzmir'den Aydın istikametine giden Ö.A. idaresinde 35 BIK 540 plakalı vidanjör, İzmir-Aydın Çevreyolu Işıkkent Gişeler yakınında henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
Yan yatan vidanjör yaklaşık 200 metre sürüklendi. Bu sırada alev alan vidanjörün sürücüsü kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sağlık ekiplerince yaralı olarak Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritle sağlandı.