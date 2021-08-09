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İzmir'de devrilen minibüste hayatını kaybedenlerin yaşadığı mahallede üzüntü hakim

09.08.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhtar Erdem Nuray: - "Almanya'dan gelen gencimiz bir adak adamış. Teyzelerini, halalarını, amcalarını ve dedelerini toplamış türbeye götürmüş. O gencimiz başka arabada olduğu için hayatta"

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde şarampole devrilen minibüste hayatını kaybeden 8 kişi Kınık ilçesinde toprağa verilecek.

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Örnekköy Mezarlıklar Müdürlüğüne getirildi.

Hayatını kaybedenlerin yaşadığı Kınık'a bağlı Taştepe Mahallesi Muhtarı Erdem Nuray, burada gazetecilere, mahalle olarak çok büyük bir acı yaşadıklarını söyledi.

Kazanın nasıl olduğu hakkında bilgisinin olmadığını belirten Nuray, "Araçta 21 kişi varmış, 8'i vefat etti, 2'si ağır yaralı, 11 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Nuray, vefat edenlerin 7'sinin mahallesinde yaşadığını, birinin ise komşu mahalleden olduğunu ifade etti.

Vefat edenlerin akrabası olduğunu anlatan Nuray, "Almanya'dan gelen gencimiz bir adak adamış. Teyzelerini halalarını, amcalarını ve dedelerini toplamış türbeye götürmüş. O gencimiz başka arabada olduğu için hayatta. Çok üzgünüz. Daha önce böyle bir kaza yaşamadık." diye konuştu.

Öte yandan cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Kınık ilçesine gönderilecek.

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