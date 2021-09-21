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İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

21.09.2021 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Deniz Nurgören (20) yönetimindeki 20 GC 261 plakalı motosiklet, Gölcük mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Deniz Nurgören'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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