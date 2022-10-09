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İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

09.10.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Akpınar Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Özcan Demirel'in (42) kullandığı traktör devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Demirel, sağlık ekiplerince Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özcan Demirel, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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