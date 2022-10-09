İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Akpınar Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Özcan Demirel'in (42) kullandığı traktör devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Demirel, sağlık ekiplerince Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özcan Demirel, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz