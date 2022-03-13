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İzmir'de doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını aranıyor

13.03.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasta yakınının saldırısına uğradığını belirten asistan hekim Emre Arslan: - "Şaşırmıyoruz. Benim de başıma ilk defa gelmedi. İnsanlar bu durumu artık yadırgamamaya başladı"

İZMİR (AA) - İzmir'de bıçak çekip doktoru darbettiği iddia edilen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesinde yaşayan S.K, rahatsızlanan bebeği B.S.K'yi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürdü.

Acil serviste muayenesi yapılan bebek, daha sonra hastanenin beyin ve sinir cerrahisi servisine sevk edildi.

Burada, baba S.K. ile asistan hekim Emre Arslan arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada S.K, doktora yumruk atıp, bıçak çekti.

Sağlık çalışanları ile hasta yakınlarının araya girmesiyle S.K. buradan ayrıldı.

Doktorun "Beyaz Kod" vermesinin ardından hastaneye polis ekipleri geldi. Ekipler, S.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

- "İlk defa başıma gelmedi"

Asistan hekim Emre Arslan, gazetecilere, hasta yakını S.K'den şikayetçi olacağını belirtti.

Hasta yakınının yüksek ses tonuyla konuşup kendisine küfür ettiğini ileri süren Arslan, "Yüzüme yumruk attı ve arbede yaşandı. Arbede esnasında bıçak çekti. İnsanlar araya girdi. Ben daha sonra yoğun bakım tarafına geçtim olay büyümesin diye. Hasta yakını hakkında şikayetçi oldum ve Beyaz Kod verdim. Artık bunlar bizim beklediğimiz şeyler haline geldi. Şaşırmıyoruz. Benim de başıma ilk defa gelmedi. Acil serviste de geliyordu. İnsanlar bu durumu artık yadırgamamaya başladı."

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