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İzmir'de düğün sonrası çıkan kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

17.09.2022 04:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de düğün sonrası çıkan kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

İzmir'de düğün sonrası çıkan kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgaya müdahaleye giden polis bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Osmangazi Mahallesi'nde düğün sonrası kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, kavga sonrası elinde bıçakla sokakta dolaşan E.K'ye bıçağı bırakması yönünde uyarıda bulundu.

Uyarıları dinlemeyen E.K'ye biber gazı ile müdahale edildi.

Müdahale sırasında elindeki bıçağı rastgele savuran şüpheli, polis memuru F.K'yi yüzünden yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şüpheli olay yerine gelen takviye ekipler tarafından gözaltına alındı.

Meslektaşları tarafından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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polis İzmir saldırgan

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