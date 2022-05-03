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İzmir'de duraktaki taksiyi gasbedip kaçan şüpheli 5 araca çarparak 2 kişiyi yaraladı

03.05.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin taksiyi gasbetme anı duraktaki güvenlik kamerasına yansıdı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde duraktaki bir taksiyi gasbedip kaçan şüpheli 5 araca çarparak 2 kişiyi yaraladı.

Ege Üniversitesi Hastanesi önündeki taksi durağına gelen E.D, anahtarı kontakta bulunan 35 T 6011 plakalı taksiyi alıp kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, taksiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, taksinin gidebileceği güzergahlarda önlem alırken, E.D'nin kullandığı taksi Fevzi Çakmak Caddesi'nde seyir halindeki 5 araca çarptı. E. D, taksiden inerek kaçamaya başladı.

Şüpheli yaşanana kovalamaca sonucu Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Zanlı sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin çarptığı araçlarda yaralanan Ozan Aydın ile Kadir Belek sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, olay anı duraktaki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, E.D'nin taksinin kapısını açıp arabayı gasbetme anı yer alıyor.

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