İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu kamyonette 2 milyon 340 bin kaçak makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerin Yenidoğan Mahallesi'nde yaptığı uygulamada 34 UU 2661 plakalı kapalı kasalı kamyonet durduruldu.

Sürücü S.B'nin şüpheli hareketleri üzerine araçta arama yapan ekipler, kasa bölümünde 234 karton koli içinde piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 2 milyon 340 bin kaçak makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.B'nin işlemleri sürüyor.

