YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

11.07.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu kamyonette 2 milyon 340 bin kaçak makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerin Yenidoğan Mahallesi'nde yaptığı uygulamada 34 UU 2661 plakalı kapalı kasalı kamyonet durduruldu.

Sürücü S.B'nin şüpheli hareketleri üzerine araçta arama yapan ekipler, kasa bölümünde 234 karton koli içinde piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 2 milyon 340 bin kaçak makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.B'nin işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir benzeri daha yok! İşte Argonotlar'ın lanetlediği adaBir benzeri daha yok! İşte Argonotlar'ın lanetlediği ada
Hastane ortasında yumruk yumruğa kavga! Bu kez doktorlar birbirine girdiHastane ortasında yumruk yumruğa kavga! Bu kez doktorlar birbirine girdi
GÜNCELLEME - İzmir'in Aliağa ilçesinde bir limanın yakınındaki ağaçlandırma sahasında yangın çıktıGÜNCELLEME - İzmir'in Aliağa ilçesinde bir limanın yakınındaki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı
Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı

İzmir Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:04
Sabah
05:51
Öğle
13:22
İkindi
17:16
Akşam
20:44
Yatsı
22:22

İzmir Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazartesi

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı

İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı

Manisa'da haber alınamayan kadını jandarma buldu

Manisa'da haber alınamayan kadını jandarma buldu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.