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İzmir'de düşen helikopterde hayatını kaybeden pilot Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

20.09.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su alırken kaza kırıma uğrayan helikopterde iki Kırgız mürettebatla hayatını kaybeden pilot Mehmet Akif Tutuk'un (29) cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Tutuk'un Türk bayrağına sarılı tabuttaki naaşı, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı için Vişnelik Mahallesi'ndeki Mahmud Sami Ramazanoğlu Cami'ne getirildi.

Ölen Tutuk'un babası Ahmet Tutuk cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Ablası Betül Tutuk ise üzerinde kardeşinin pilot montuyla Tutuk'un tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü.

Pilot Mehmet Akif Tutuk için öğle namazı sonrası helallik alınarak ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından tabutu cenaze aracına taşınan Tutuk, Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, askeri erkan ve ailenin yakınları katıldı.

Kahramanmaraş doğumlu Tutuk'un, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme ve Gaziantep Sivil Havacılık Pilot Okulundan mezun olduğu ve 6 yıldır pilotluk yaptığı öğrenildi.

OLAY

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 16 Eylül'de öğle saatlerinde çıkıp Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan müdahale edilmişti.

Yangına gece saatlerinde gece görüş özelliği bulunan 3 helikopter müdahale etmişti. Helikopterlerden biriyle irtibat saat 23.53'te kesilmiş, yapılan araştırma sonucu helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlenmişti.

4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu İsabekov Erkinbek, kurtarılarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Helikopterdeki pilot Mehmet Akif Tutuk ile Kırgız mürettebat üyeleri Agaev Olek ile Ianshanlo Lamzar'ın cenazeleri, yapılan çalışmalar sonucu baraj gölünde bulunmuştu.

Menderes Devlet Hastanesi morgundan otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülen Tutuk'un cenazesi, buradaki işlemin ardından Kemalpaşa'daki Yangın Ekip Merkezi'ne getirilmiş, daha sonra Orman Genel Müdürlüğü personelince helikopterle Eskişehir'e uğurlanmıştı.

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Eskişehir orman yangını

Eskişehir Namaz Vakitleri 20 Eylül Çarşamba

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