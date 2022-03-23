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İzmir'de düzenlenen operasyonda lahit ele geçirildi

23.03.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de düzenlenen operasyonda lahit ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen lahit bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Grup Amirliği ekipleri, bir ikamete ait bahçede kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçak kazıda çıkarılan tarihi eserin Gereli Mahallesi'ndeki bir ahıra götürüldüğü ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda milattan sonra 3. veya 4. yüzyıla tarihlenen "Efes" tipi, 85 santimetre uzunluğunda 77 santimetre genişliğinde mermer lahit ve lahdin iki parça halindeki kırılmış kapağı gele geçirildi.

Operasyonda, M.B. ve A.G. gözaltına alındı. Olaya ilişkin iki şüphelinin daha arandığı öğrenildi.

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