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  4. İzmir'de eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

İzmir'de eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

08.01.2024 08:44 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ardıç Mahallesi'ndeki mekanda dün gece S.E. ile 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, şüphelilerden biri S.E'yi tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan S.E. ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eğlence mekanındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kaçan 3 kişiyi kısa sürede yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Yaralama çeşme silahlı kavga

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