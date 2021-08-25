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İzmir'de eğlence merkezi önündeki cinayetle ilgili iki şüpheli tutuklandı

25.08.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de eğlence merkezi önündeki cinayetle ilgili iki şüpheli tutuklandı

İzmir'de eğlence merkezi önündeki cinayetle ilgili iki şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence merkezi önünde bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınanlardan ikisi tutuklandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 21 Ağustos'ta Alaçatı Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezi önünde iki grup arasında çıkan kavgada Alpay Kalyon'un bıçakla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan cinayet zanlısı F.B. ve kavgaya karışan M.T. ile şüphelilere yardım ettiği öne sürülen H.N'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.B. ve M.T. tutuklanırken H.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

F.B'nin emniyetteki ifadesinde eğlence merkezi önünde bir erkeğin 3 kadını darbettiğini, Alpay Kalyon'un da kavgayı ayırmak için araya girdiğini ancak kendilerine de bağırıp vurduğunu öne sürerek kendisini tutamayıp iş yerinden aldığı bıçakla Kalyon'a saldırdığını söylediği öğrenildi.

- Olay

Alaçatı Mahallesi'nde bir eğlence merkezi önünde çıkan kavgada Alpay Kalyon bıçaklanarak öldürülmüş, güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından cinayet zanlısı F.B, olaya karıştığı öne sürülen M.T. ile eğlence merkezinin sahibi C.G, otel müdürü O.S, işletme müdürü M.A, şüphelilerin bindiği aracın sürücüsü O.G ve şüphelilere yardım ettiği öne sürülen H.N. gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 4'ü dün sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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