YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de emekli öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'de emekli öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

İZMİR HABERLERİ  | 24.09.2020 12:25 | Son Güncelleme

İzmir'de emekli öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde emekli öğretmen Tevfik Yalvaç'ın öldürülmesi olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığında, olayın aydınlatılması amacıyla özel bir soruşturma ekibi kuruldu.

Foça Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığından alınan destekle gerçekleştirilen çalışmalarda cinayetin faili olduğu belirlenen kişilerden biri, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, diğeri İzmir'de gözaltına alındı.

Zanlıların, jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

- Olay

Emekli öğretmen Tevfik Yalvaç (64), 20 Eylül'de İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ne 1,5 kilometre mesafede bulunan zeytinlik bahçesindeki iki katlı evinde, elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış ve av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu.

İzmir Karşıyaka'da yaşadığı, zaman zaman Yeniköy Mahallesi'ndeki evinde kaldığı belirtilen Tevfik Yalvaç'ın bulunamayan otomobilinin de gasbedilmiş olabileceği öne sürülmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi

İzmir Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
05:33
Sabah
06:54
Öğle
13:08
İkindi
16:33
Akşam
19:13
Yatsı
20:29

İzmir Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Bahar Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Büyük Halk Eczanesi
Balcova
Termal Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Bağdatoğlu Eczanesi
Bayrakli
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Aliağa’da İZBAN toplantısı
Aliağa’da İZBAN toplantısı
Artvin’den İzmir’e geldi, eski sağlığına kavuştu
Artvin’den İzmir’e geldi, eski sağlığına kavuştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.