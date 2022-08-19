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İzmir'de eşi ve kayınpederini silahla öldüren zanlı tutuklandı

19.08.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soruşturma kapsamında katil zanlısına yardım ettiği öne sürülen şüpheli de cezaevine gönderildi

İZMİR (AA) - Karabağlar ilçesinde eşi ile kayınpederini tabancayla öldüren, iki baldızını yaralayan zanlı ile ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekibi, yürütülen soruşturma kapsamında katil zanlısını dün sabah olayın yaşandığı eve otomobiliyle götürdüğü öne sürülen zanlının arkadaşını da gözaltına aldı.

Emniyetteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Recep U'nun, ifadesinde e-devlet uygulamasından eşinin kendisine boşanma davası açtığını gördüğünü, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

Recep U (36), dün sabah saatlerinde, bir ay önce 3 çocuğunu yanına alıp Batman'daki evlerinden ayrılarak İzmir'deki babaevine dönen eşi Berivan U'nun ailesinin yaşadığı Gülyaka Mahallesi'ndeki eve balkondan girmiş, eşini, kayınpederi Şemsettin Ç'yi ve baldızları Gülistan ve Şirvan Ç'yi tabancayla vurmuştu.

Olayda Berivan U. ile babası Şemsettin Ç, hayatını kaybetmiş, kardeşleri Gülistan ve Şirvan Ç, hastaneye kaldırılmıştı. Recep U. yanına aldığı 3 çocuğunu, bir yakınına bıraktıktan sonra Buca ilçesinde polise teslim olmuştu.

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