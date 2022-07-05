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İzmir'de eşini baltayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

05.07.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de eşini baltayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

İZMİR (AA) - İzmir'de, eşini baltayla öldürdüğü suçlamasıyla hakkında dava açılan sanık "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Yakup P. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin canavarca hisle davranmadığını ve cinayeti tasarlayarak işlemediğini savunarak indirim talebinde bulundu.

Mağdur avukatları sanığın indirimsiz cezalandırılmasını talep etti.

Çiftin çocuğu M.P. sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini ifade ederek, "Engelli kardeşim okula gittikten sonra cinayeti işlemiş. Olayı tasarlamış. Bir anlık hisle olsa boğarak öldürürdü. Annem can havliyle camı açıp yardım istemiş ama sanık gelip camı kapatmış." dedi.

Sanık Y.P. ise pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, kararında indirim uygulamadı.

İzmir'in Buca ilçesinde 26 Kasım 2019'da meydana gelen olayda Sevgi P, eşi Yakup P. tarafından oturdukları evde baltayla öldürülmüştü.

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