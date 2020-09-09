YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti

İzmir'de eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti

İZMİR HABERLERİ  | 09.09.2020 16:54 | Son Güncelleme

İzmir'de eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde karısını bıçakla öldüren kişi, balkondan atlayarak intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Efeler Mahallesi'ndeki bir binanın 4'üncü katında yaşayan ve öğretmen olduğu öğrenilen İ.T. (51), eşi M.T'yi (50) bıçakladı.

Daha sonra evin balkonundan atlayan İ.T. intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yapılan incelemede, karı kocanın öldüğü belirlendi.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çiftin, 12 ve 22 yaşlarında 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”
Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”
Kayserispor galibiyetle başlamak istiyor
Kayserispor galibiyetle başlamak istiyor
Kurtuluşun 98. yıl dönümü resepsiyon ile kutlandı
Kurtuluşun 98. yıl dönümü resepsiyon ile kutlandı
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...

İzmir Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
05:17
Sabah
06:41
Öğle
13:14
İkindi
16:48
Akşam
19:37
Yatsı
20:55

İzmir Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Esra Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Dilek Eczanesi
Balcova
Eray Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Şehir Eczanesi
Bayrakli
Türkekul Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
Adi suç örgütü lideri Çeşme’de yakalandı
Adi suç örgütü lideri Çeşme’de yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.