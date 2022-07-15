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İzmir'de eşini öldüren zanlı tutuklandı

15.07.2022 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de eşini öldüren zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde dün eşini kesici aletle öldüren şüpheli tutuklandı.

Dün gece Buca Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde eşi Kader D'yi (38) kesici aletle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına H.D. (55) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Olay

Dün gece, Buca Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bir çiftlikte yakınları tarafından ölü bulunan ve İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kader D'nin (38) cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilmişti.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisinin kullandığı kamyoneti Çamkule Mahallesi'nde durdurarak kimlik kontrolü yapmış ve üzerinde kardeşi A.D'ye ait kimlik bulunan H.D'yi gözaltında alarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülmüştü.

Şüphelinin, eşini bıçakla yaralayıp evden ayrıldıktan sonra telefonla aradığı oğluna, "Annenle tartıştık. Eve git sakinleştir." dediği, eve giden oğlunun ise evde kadının cansız bedenini bulduğu öğrenilmişti.

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