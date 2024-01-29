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İzmir'de eski fabrika binasında çıkan yangında yaralanan işçi, yaşam mücadelesini kaybetti

AA AA
29.01.2024 08:16 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Çiğli ilçesinde eski fabrika binasında çıkan yangında yaralanan işçi, yaşam mücadelesini kaybetti.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 11 gün önce kozmetik ürünlerin depolandığı eski fabrika binasında, çalışanlar temizlik yaparken çıkan yangında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kaldırıldığı hastanede yanık tedavi merkezinde tedavi gören Abdullah Genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan tedavi altına alınan işçilerden Mustafa Zor'un hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

OLAY

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 17 Ocak'ta kozmetik ürünlerin depolandığı eski fabrika binasında, çalışanların temizlik yaptığı sırada yangın çıkmıştı. İşçilerden Kadir Zor, olay yerinde hayatını kaybetmiş, İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Yelit Özçelik de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan firma yetkilileri M.Ü. ile B.Ç. ise tutuklanmıştı.

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İşçi İzmir fabrika depo öldü

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