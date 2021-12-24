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İzmir'de evde çıkan yangında 3 çocuk öldü

24.12.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de evde çıkan yangında 3 çocuk öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.

Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eve giren ekipler, 3 çocuğun öldüğünü belirledi.

Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise iki yaşında oldukları öğrenildi.

Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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