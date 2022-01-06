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İzmir'de evden hırsızlık yaparken yakalanan 3 kişi tutuklandı

06.01.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerden birinin tanınmamak için film karakteri "V for Vendetta" maskesi taktığı öğrenildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları sırada yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese baskın yapan ekipler, F.E, E.Ö. ve Ü.B'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerden birinin tanınmamak için film karakteri "V for Vendetta" maskesi taktığı öğrenildi.

Zanlıların üst aramasında, maske, yan keski, el feneri, falçata, tornavida, kapı anahtar düzeneği ve evden çalınan tablet ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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