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İzmir'de evinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi öldü

AA AA
31.07.2024 09:07
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de evinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Goncalar Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın giriş katında ikamet eden Osman Şahin (45) ile evine gelen kişi ya da kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Şahin, evde kendisine ait ruhsatlı tüfekle vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şahin'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Karşıyaka tüfek

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