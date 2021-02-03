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İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

03.02.2021 22:45 | Son Güncelleme:
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Ticaretle uğraştığı öğrenilen B.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Otomobilyle Ergene Mahallesi 113 Sokak'taki evine gelen B.Ö, evine ulaşmak üzere apartmanın bahçesine girdi. B.Ö, apartman kapısına geldiği sırada arkasından gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Birkaç el ateş açan saldırganlar motosikletle olay yerine kaçtı.

B.Ö, komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ticaretle uğraştığı öğrenilen B.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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