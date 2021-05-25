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İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik son 8 ayda 913 personel ihraç edildi

25.05.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik son 8 ayda 913 personel ihraç edildi

İZMİR (AA) - FETÖ'nün TSK içine sızdırdığı mensuplarının deşifresi amacıyla kuvvet komutanlıklarıyla yapılan "ortak veri paylaşımına" dayalı çalışmada son 8 ayda bin 206 asker hakkında adli işlem yapıldı, 913 terör örgütü iltisaklı personel ihraç edildi, 505 personel ise açığa alındı.

Kuvvet komutanlıklarıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "ortak veri paylaşımı" kapsamında haklarında terör örgütü iltisakı olduğuna dair veri bulunan askeri personele ilişkin kuvvet komutanlıklarında bulunmayan ankesörlü ya da kontörlü sabit hat irtibatı, itirafçı ifadesi gibi delillerin temin edildiği bildirildi.

Adli soruşturmaya yeterli verisi bulunan ve daha önce terör örgütü mensubiyeti nedeniyle işlem kaydı olmayan şüpheliler için eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararları alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda 13 Ekim - 18 Mayıs 2021 tarihleri arasında 6 eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup bin 87'si muvazzaf bin 206 asker şüpheli hakkında adli işlemin yapıldığı bu operasyonlarda idari işlemlerde değerlendirilmek üzere kuvvet komutanlıklarına delil dosyaları gönderildi.

Dosyaların incelenmesi sonucu 913 terör örgütü iltisaklı personelin ihracı sağlandı, 505'i de açığa alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve kuvvet komutanlıklarının ortak veri paylaşımı kapsamındaki dosya incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

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