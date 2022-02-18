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İzmir'de Fırat Çakıroğlu'nun adını taşıyan ilkokulun önünde lokma dağıtıldı

18.02.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Fırat Çakıroğlu'nun adını taşıyan ilkokulun önünde lokma dağıtıldı

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te çıkan kavgada öldürülen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, vefatının 7. yılında, adının verildiği ilkokul önünde yapılan lokma hayrıyla anıldı.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı tarafından Bornova ilçesindeki Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokulu önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, babası Fuat Mahir Çakıroğlu da katıldı.

Öğrenciler, kendilerine ikram edilen lokmaları alıp derslerine gitti. Mahallede oturanlar da Çakıroğlu için edilen dualara katıldı.

Okul yönetimiyle görüşen Erdem ve Çakıroğlu, daha sonra okuldan ayrıldı.

Anne Özlem Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, şubat ayında Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinliklerle oğlunun anıldığını hatırlattı.

Oğlunun adının verildiği okulda olmaktan büyük gurur duyduğunu belirten Erdem, "Geleceğe dair umutlarım daha da artıyor. Özellikle bu semtteki bir okula Fırat'ın adının verilmesi benim için çok önemliydi. Vesile olan, destek olan tüm kardeşlerimize ve evlatlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Öte yandan, etkinlikler kapsamında Ege Üniversitesinde bugün bir konferans da düzenlenecek.

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