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İzmir'de garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

18.08.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü S.Ç'nin (32) yapılan üst aramasında, garaj kumandası görünümünde mermi atma özelliğine sahip suikast silahı bulundu.

Daha önce suç örgütüne üye olmak suçundan 14 yıl cezaevinde kaldığı tespit edilen zanlının, uyuşturucu ticareti suçundan arandığı ve silah ticareti gibi birçok suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

Zanlının üzerinde ele geçirilen 35 bin liraya da el kondu.

Zanlı, emniyetteki işlemin ardından tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir suikast silahı tabanca

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