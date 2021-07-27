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İzmir'de gece kulübüne silahlı saldırıda 1 kişinin ölmesiyle ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı

27.07.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de gece kulübüne silahlı saldırıda 1 kişinin ölmesiyle ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde 1 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin 12 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Alaçatı Mahallesi'nde kabul edilmedikleri bir gece kulübüne, 25 Temmuz gecesi silahlı saldırıda bulunan bir grup, Baran Parlak'ın ölmesine, 1 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 13 kişinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonlarla 12 zanlıyı yakalarken, saldırının azmettiricisi olduğu ileri sürülen 1 kişinin arandığı öğrenildi.

Zanlıların, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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