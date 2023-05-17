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İzmir'de genç kızı taciz suçlamasıyla yargılanan sanığa 6 yıl hapis cezası

17.05.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 17 yaşındaki kızı taciz ettiği suçlamasıyla hakkında dava açılan sanık, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Y.T, mağdur Y.B, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mağdur Y.B, sanığın kendisini eve çağırdığını, kızının da evde olacağını düşünerek gittiğini, sanığın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu savunarak şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanık Y.T. ise kendisine iftira atıldığını, suçlamayı kabul etmediğini belirterek beraat talep etti.

Mahkeme, sanığa kişiyi hürriyetinden alıkoyma suçundan verdiği 1 yıl hapis cezasını eylemin çocuğa karşı işlenmesinden dolayı 3 yıl olarak tayin etti. Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan da 3 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık, toplamda 6 yıl hapis cezası aldı.

Hakim sanığa indirim uygulamadı.

OLAY

Bornova ilçesinde 2022 yılında Y.B, komşuları Y.T'nin kendisini evinde taciz ettiğini önü sürerek şikayetçi olmuş, şüpheli Y.T. gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "kişi hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 10 yıldan 25 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

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İzmir Bornova cinsel taciz

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