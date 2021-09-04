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İzmir'de genç kızın ölümüne neden olan sürücüye verilen 25 yıl hapis cezasına Yargıtay'dan onama

04.09.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada hayatını kaybeden Bürge Yolbilir'in babası Eyüp Yolbilir: - "Karar bir nebze olsun rahatlatmıştı. Kararın onanması sevindirdi. İnşallah örnek bir karar olur" - Yolbilir'in avukatı Necibe Ebru Ünlü: - "Yüksek promil alkol al, kırmızı ışıkta bas git, 50 km'lik yolda 110-120 km hızla git. Bu kadar ihlal bir araya geldiğinde 'önüme çıkanı ezer geçerim' demektir"

İZMİR (AA) - Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki trafik kazasında 17 yaşındaki lise öğrencisi Bürge Yolbilir'in ölümüne ve kuzeninin yaralanmasına neden olan sürücü hakkında verilen 25 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

Daire, tarafların temyiz taleplerini inceledi ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin hükmünün tüm dosya kapsamına göre hukuka uygun olduğuna karar verdi.

Daire, sanık avukatının olayda "olası kasıtla hareket edilmediğine", müşteki avukatlarının da "cezanın yetersiz olduğuna ve takdire bağlı indirim yapılmaması gerektiğine" dair temyiz sebeplerini reddetti ve kararı onadı. Sanık avukatının tahliye talebi de reddedildi.

Yolbilir'in babası Eyüp Yolbilir, "Karar bir nebze olsun rahatlatmıştı. Kararın onanması sevindirdi. İnşallah örnek bir karar olur, bu tür kazaların hepsinin olası kastla yargılanması dileğimiz." dedi.

Baba Yolbilir'in avukatı Necibe Ebru Ünlü de Yargıtay'ın kararından memnun olduklarını, hakkın yerini bulduğunu ifade etti.

Ünlü, kazanın taksirlik bir durumunun olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kadar ihlalin bir arada olması bu olayı göze almaktır. Artık göze almış, 'ne olursa olsun' demiş. Burada artık tedbirsizlikten bahsedilemez. Olayımızda olası kastta ısrar ettik. Yüksek promil alkol al, kırmızı ışıkta bas git, 50 km'lik yolda 110-120 km hızla git. Bu kadar ihlal bir araya geldiğinde 'ne olursa olsun önüme çıkanı ezer geçerim' demektir. Bu kadar ihlalin bir araya geldiği trafik kazalarında yüksek cezalar çıkacağına inanıyorum. Bizimki ilklerden biriydi. Daha önce bu kadar yüksek ceza hatırlamıyorum."

- Olay

Bürge Yolbilir (17), 27 Nisan 2019'da Emrez Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki yaya geçidinden geçtiği sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, 15 yaşındaki kuzeni M.G. hafif yaralanmıştı.

Kaza yerinden kaçan sürücü Bekir Karaaslan, düşen plakadan yola çıkılarak polis ekiplerince kısa sürede yakalanmış, olaydan 1 saat 42 dakika sonra yapılan alkol muayenesinde sürücünün 83 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada 26 Aralık 2019'daki karar duruşmasında Karaaslan'ın, "çocuğu kastla öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine, olayın "olası kastla olması sebebiyle" cezanın müebbet hapse çevrilmesine ve iyi hal indirimiyle 25 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi de kararı onamış ve dosya, tarafların itirazları üzerine Yargıtay'a gönderilmişti.

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trafik kazası Yargıtay

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