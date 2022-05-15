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İzmir'de Gençlik Haftası kutlamaları başladı

15.05.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Gençlik Haftası kutlamaları başladı

İZMİR (AA) - İzmir'de Gençlik Haftası kutlamaları başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve gençlik liderleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu programda bir konuşma yapan Eskici, binlerce şehit verilerek sıkıntı ve yokluklar içinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlere emanet edildiğini hatırlattı.

Eskici, bu değerli emaneti yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmanın gençlerin en büyük sorumluluğu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyetinin yücelmesi ancak Türk Gençliğinin çalışmaları ile onların ruh ve fikir adımları ile sağlanır. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bize bu eşsiz vatanı vatan kılan tüm şehitlerimizi minnetle anıyor ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızın 103. yılı ve Gençlik Haftanızı kutluyorum. Bu haftayı dolu dolu sportif etkinliklerle ve gençlik faaliyetleriyle geçireceğiz."

İzmir'deki Gençlik Haftası kutlamaları, çeşitli sportif etkinliklerle devam edecek.

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