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İzmir'de gürültü nedeniyle arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

İZMİR HABERLERİ  | 17.03.2020 14:27 | Son Güncelleme

İzmir'de gürültü nedeniyle arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde gürültü nedeniyle tartıştığı arkadaşını öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Muhittin Erener Mahallesi'ndeki 15 Mart'ta lokalde oyun oynayan arkadaşı Burhan Bahar (45) ile kavga ettikten sonra tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Şahin O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gürültü nedeniyle arkadaşını öldürdüğü öne sürülen zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

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