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İzmir’de Güven Timleri’nden uyuşturucu baskını

09.11.2023 07:49 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Konak ilçesinde Güven Timleri tarafından iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

İzmir’de Güven Timleri’nden uyuşturucu baskını

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen K.A. ve B.S. adlı iki şüphelinin adreslerini belirledi. Harekete geçen ekipler, iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 kilo 80 gram metamfetamin, 170 gram esrar, 11 fişek içime hazır halde kokain, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 14 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen K.A. ve B.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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