İzmir'de hastaya cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen hemşireye 25 yıl 7 ay hapis cezası

İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.K, taraf avukatları ile müştekiler katıldı.

Duruşmada söz verilen E.K, olay nedeniyle üzgün olduğunu belirtip beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, iddianamede olduğu gibi sanık için toplamda 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

Mahkeme heyeti, E.K'nin cinsel istismar suçundan 16 yıl 3 ay, uyuşturucu madde temininden ise 9 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere takdiri indirimle birlikte toplamda 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanık hakkında takdiri indirim uygulanmasına 1 üye hakim muhalefet ederek, takdiri indirim uygulanmaması gerektiğini belirtti.

OLAY

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla erkek hemşire E.K, 25 Mayıs 2023'te tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, hemşire E.K'nin 17 Mayıs'ta gece saatlerinde mağdura cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine, tanık ifadelerine başvurulduğu ve kamera görüntülerinin incelemeye alındığı, kayıtlarda şüphelinin baygın haldeki mağdur hastanın yanına gelerek ilaçlar verdiği ve cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiğine yer verilmişti.

İddianamede, erkek hemşire hakkında, "kamu görevini kötüye kullanarak beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etme" suçundan 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde erkek hemşirenin yargılanması devam ederken, İzmir 5. İdare Mahkemesi, ailenin rektörlüğe açtığı tazminat davasında aileye 600 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmiş, taraflar karara itiraz etmişti.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi ise ailenin rektörlüğe açtığı tazminat davasında mahkemece verilen kararı hukuka uygun bulmuştu.





