YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de hazine arazisiyle ilgili düzenlenen sahte evraka suç duyurusu

İzmir'de hazine arazisiyle ilgili düzenlenen sahte evraka suç duyurusu

08.01.2021 14:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak: - "Mevzuatı bilen herkes bu belgenin sahte olduğu ilk bakışta anlar. Benim ismim ve elektronik imzam kullanılmış. Müdürlüğümüz tarafından böyle bir satış yapılmamıştır. Bu arazinin tamamı hazineye ait"

İZMİR (AA) - İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, Urla'da hazineye ait bir arazinin sahte evrakla bir kooperatife tahsis edilmiş gibi gösterildiğini, böyle bir satış ya da tahsisin mümkün olmadığını, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Albayrak, AA muhabirine bir internet sitesinde yer alan Denizli Mahallesi'nde 111 dönümlük hazineye ait arazinin bir kooperatife tahsis edildiğine yönelik iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Konuyla ilgili yaptıkları çalışma sonucu yayınlanan belgenin sahte olduğunu gördüklerini aktaran Albayrak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu evrakı hazırlayan kişi ya da kişiler sahtekarlık yapmıştır. Zaten mevzuatı bilen herkes bu belgenin sahte olduğu ilk bakışta anlar. Sahte olan satış belgesinde yerin ada ve parseli yazılmamış. Benim ismim ve elektronik imzam kullanılmış. Müdürlüğümüz tarafından böyle bir satış yapılmamıştır. Bu arazinin tamamı Hazineye ait. Alan birinci derecede arkeolojik SİT. Zaten orada yapılaşma diye bir şeye izin verilemez. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak bu belgeyi hazırlayanlar ve haberi yapan internet sitesiyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk."

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Albayrak, "Zaman zaman böyle sahte evraklarla karşılaşıyoruz. Hazineden yer almak veya kiralamak isteyen kişiler, doğru bilgileri almak için mutlaka müdürlüğümüze başvuru yapmalıdır." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:55
Sabah
08:22
Öğle
13:23
İkindi
15:53
Akşam
18:14
Yatsı
19:36

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Edikli Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Eray Eczanesi
Balcova
Sevgül Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Hülya Eczanesi
Bayrakli
Yelken Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Çiğli Belediyesinden "çocuk dostu" adımlar

Çiğli Belediyesinden "çocuk dostu" adımlar

Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için yemin etti (2)

Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için yemin etti (2)

Bakan Pakdemirli "Ege Üniversitesi 175. Tarım Bayramı" etkinliğine katıldı:

Bakan Pakdemirli "Ege Üniversitesi 175. Tarım Bayramı" etkinliğine katıldı:

Bayraklı’da ekipler ağaçların sağlığı için sahada

Bayraklı’da ekipler ağaçların sağlığı için sahada

GRAFİKLİ - Ege'de ihracat "aşıyı" beklemeden toparlandı

GRAFİKLİ - Ege'de ihracat "aşıyı" beklemeden toparlandı

Gaziemir’de sokağa çıkma kısıtlamalarında can dostlar unutulmuyor

Gaziemir’de sokağa çıkma kısıtlamalarında can dostlar unutulmuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.