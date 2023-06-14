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İzmir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli yakalandı

14.06.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

500 polisin katıldığı operasyonda, 49 kilo 750 gram esrar, 4 bin 15 sentetik ecza maddesi, 500 uyarıcı hap ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik özel harekat polisleri ve helikopter destekli operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Torbalı, Bayındır, Tire, Kiraz ve Menderes ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Polis, yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 150 ekipteki 500 personelle operasyon yaptı.

Eş zamanlı yapılan ve 1 helikopter ile 8 narkotik dedektör köpeğinin de destek verdiği operasyonda 45 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin bulundukları yerlerdeki aramalarda, 49 kilo 750 gram esrar, 4 bin 15 sentetik ecza maddesi, 500 uyarıcı hap, kullanıma hazır çeşitli uyuşturucular, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile 15 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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