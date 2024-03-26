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İzmir'de hırsızlık iddiasıyla 2 kişiyi silahla yaralayan tekel bayisi sahibi tutuklandı

AA AA
26.03.2024 08:21
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tartıştığı 2 kişiyi silahla yaralaması sonucu gözaltına alınan tekel bayisi sahibi tutuklandı.

Zaim Ağa Caddesi'ndeki bir evde silahla yaralama olayında dün gözaltına alınan M.A'nın (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

OLAY

Ordu Caddesi'ndeki M.A'nın işlettiği tekel bayisinde dün alışveriş yapan Özlem K. (41) ve Arif D. (44), dükkandan ayrılmasının ardından fazladan ürün aldıklarını ileri sürdüğü M.A, çifti takip etmişti.

Çiftin Zaim Ağa Caddesi'ndeki evlerine gelen ve içeri giren M.A, çıkan tartışmada ikisini silahla yaralayıp kaçmıştı.

Olaya ilişkin Özlem K, Arif D. ve tekel bayisi sahibi M.A'nın hırsızlık ve çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenilmişti.

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