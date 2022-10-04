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İzmir'de iki hastaneden cihaz çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

04.10.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de iki hastaneden cihaz çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

İzmir'de iki hastaneden cihaz çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesindeki iki hastaneden çok sayıda cihaz çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, özel bir hastaneden EKG cihazı, oksijen tüpü, çok sayıda ilaç ve sağlık malzemesi, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinden de 4 bilgisayar ile çeşitli cihazların çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin, hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan O.Ü. olduğunu tespit etti.

Buca'da bir otomobil de çaldığı belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hastanelerden çalındığı tespit edilen cihazların bir bölümü de operasyonda ele geçirildi.

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Gözaltı Buca hırsızlık

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