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İzmir'de iki kardeş arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü

18.03.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de iki kardeş arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde iddiaya göre miras tartışması sonucu iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada ağabey öldü, yaralanan kardeşi hastaneye kaldırıldı.

Dokuz Eylül Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda aralarında miras anlaşmazlığı kaynaklı husumet bulunduğu öne sürülen Yılmaz B. (50) ile kardeşi İsmail B. (47) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Birbirlerini bıçakla yaralayan kardeşlerden Yılmaz B. (50), olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı İsmail B. ise sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yılmaz B'nin cesedi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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