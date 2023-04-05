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İzmir'de imha için verilen deniz patlıcanlarını sattığı öne sürülen görevli tutuklandı

05.04.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Dikili ilçesinde kaçak şekilde avlandığı belirlenerek el konulan deniz patlıcanlarını sattığı öne sürülen İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli 2 çalışandan 1'i tutuklandı.

İzmir'de imha için verilen deniz patlıcanlarını sattığı öne sürülen görevli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında O.I. idaresindeki 16 ACU 68 plakalı hafif ticari aracı, Bademli Mahallesi yolunda durdurdu.

Araçta yapılan aramada kaçak olarak avlandığı belirlenen 1 ton deniz patlıcanı ele geçirildi. O.I'ya 14 bin lira ceza uygulandı.

Polis, deniz patlıcanlarını imha edilmesi için İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli B.S. ve A.O'ya teslim etti.

Yapılan takip sonucu ele geçirilen deniz patlıcanlarının çalışanlarca, Dikili Sanayi Sitesi'ndeki M.Ş'ye ait depoya götürüldüğü belirlendi.

Bunun üzerine M.Ş. ile deniz patlıcanlarını sattığı öne sürülen B.S. ve A.O. gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.O. savcılık tarafından serbest bırakıldı, B.S. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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İzmir deniz patlıcanı 1 ton

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