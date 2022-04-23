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İzmir'de inşaattan demir çalan 3 kişi tutuklandı

23.04.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de inşaattan demir çalan 3 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde inşaattan demir çalan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uzunkuyu Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir inşaat yakınına park edilen kamyonete malzeme yüklendiğini fark etti.

İnşaattaki demirleri çaldıkları belirlenen 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

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