İzmir'de inşaattan demir çalan 3 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde inşaattan demir çalan 3 zanlı cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uzunkuyu Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir inşaat yakınına park edilen kamyonete malzeme yüklendiğini fark etti.
İnşaattaki demirleri çaldıkları belirlenen 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.
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