İzmir'de inşaattan demir çalan 3 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde inşaattan demir çalan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uzunkuyu Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir inşaat yakınına park edilen kamyonete malzeme yüklendiğini fark etti.

İnşaattaki demirleri çaldıkları belirlenen 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

