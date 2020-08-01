YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de iş yerinde çıkan ve bitişikteki dükkanlara sıçrayan yangın söndürüldü

İzmir'de iş yerinde çıkan ve bitişikteki dükkanlara sıçrayan yangın söndürüldü

İZMİR HABERLERİ  | 01.08.2020 01:08 | Son Güncelleme

İzmir'de iş yerinde çıkan ve bitişikteki dükkanlara sıçrayan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, kozmetik satışı yapılan iş yerinde çıkan ve daha sonra yandaki dükkanlara sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gıda Çarşısı'nda bulunan ve toptan kozmetik ürünleri satan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bitişikteki kozmetik ürünleri satışı yapılan diğer iş yerlerine de sıçradı.

Küçük çapta patlamaların da olduğu yangında ilk belirlemelere göre 4 iş yeri zarar gördü. Zaman zaman alevlerin yükseldiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Dumandan etkilenen ve tedavi altına alınan itfaiye erinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Filtre yok, çiller gerçek!' 'Filtre yok, çiller gerçek!'
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırşehir-Ankara Yolunda Kaza 2 Yaralı

Kırşehir-Ankara Yolunda Kaza 2 Yaralı

Çorlu’da askıda dayanışma kampanyası

Çorlu’da askıda dayanışma kampanyası

Kayserispor 8 kırmızı kart gördü

Kayserispor 8 kırmızı kart gördü

Dayısını bacağından bıçakladı

Dayısını bacağından bıçakladı

Alaaddin’in sihirli lambasıyla çocukları sevindirdi

Alaaddin’in sihirli lambasıyla çocukları sevindirdi

Kayserispor’a PFDK’dan ceza

Kayserispor’a PFDK’dan ceza

İzmir Namaz Vakitleri 1 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:29
Sabah
06:07
Öğle
13:23
İkindi
17:13
Akşam
20:29
Yatsı
22:00

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Cumartesi

Sinem Su Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akarsu Eczanesi
Balcova
Eray Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Sinem Eczanesi
Bayrakli
Yaşaroğlu Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Huqqabaz İzmir’e geliyor

Huqqabaz İzmir’e geliyor

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.