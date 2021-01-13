YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de İZBAN treninin çarptığı kişi öldü

İzmir'de İZBAN treninin çarptığı kişi öldü

13.01.2021 05:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de İZBAN treninin çarptığı kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde İZBAN treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tepeköy yönünden Aliağa istikametine gitmekte olan İZBAN bünyesinde işletilen tren, Akıncılar Mahallesi'nde raylardan geçmeye çalışan Abdulkadir Balkan'a (22) çarptı.

Makinistin ve çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Balkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

İzmir Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:25
İkindi
15:57
Akşam
18:19
Yatsı
19:40

İzmir Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Burcu Eczanesi
Balcova
Türkan Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Gizem Eczanesi
Bayrakli
Merve Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

GÜNCELLEME - İzmir'de sağanak etkili oluyor

GÜNCELLEME - İzmir'de sağanak etkili oluyor

İzmir'de sağanak etkili oluyor

İzmir'de sağanak etkili oluyor

Altınordu'da Atakaş Hatayspor'la anlaşan Muhammed Mert takımdan ayrıldı

Altınordu'da Atakaş Hatayspor'la anlaşan Muhammed Mert takımdan ayrıldı

İzmir'de kürekle yolu temizleyen polisin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü

İzmir'de kürekle yolu temizleyen polisin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü

Yılın ilk durağı Çaltılıdere Mahallesi

Yılın ilk durağı Çaltılıdere Mahallesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.