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İzmir'de izindeki polis memuru kavgada bıçakla yaralandı

20.06.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan kavgada izindeki polis memuru bıçakla ağır yaralandı.

İzmir'de izindeki polis memuru kavgada bıçakla yaralandı

İzinli olarak İzmir'e gelen İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru C.A. ile T.T, B.D, M.T. ve yabancı uyruklu İ.A. arasında Alsancak Kordon Boyu'nda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada T.T, C.A'yı göğsünden bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince C.A, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

C.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin farklı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.

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