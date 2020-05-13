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İzmir'de izinsiz üretilen yaklaşık 4,5 milyon maskeye el kondu

İZMİR HABERLERİ  | 13.05.2020 21:14 | Son Güncelleme

İzmir'de izinsiz üretilen yaklaşık 4,5 milyon maskeye el kondu

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde izinsiz üretildiği tespit edilen 4 milyon 470 bin maskeye el konuldu, bir kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zafer Mahallesi'ndeki bir depoda yaptığı aramada 4 milyon 470 bin cerrahi maske ele geçirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede üç katlı maskelerin izinsiz üretildiği tespit edildi.

Maskelerin Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine verildiği, olayla ilgili olarak gözaltına alınan T.D'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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