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İzmir'de jandarma ekipleri 10 günde 446 düzensiz göçmen yakaladı

26.08.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de jandarma ekipleri 10 günde 446 düzensiz göçmen yakaladı

İZMİR (AA) - İzmir'de jandarma ekiplerinin çalışmalarında son 10 günde 446 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-24 Ağustos tarihleri arasında Çeşme, Karaburun, Dikili, Selçuk, Kemalpaşa, Menemen, Foça, Urla ve Tire ilçelerinde toplam 17 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti.

Yürütülen çalışmalarda 446 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı oldukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca 3 kamyonet ve 1 bot motoruna da el konuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı.

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İzmir Valiliği kaçakçılık jandarma

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